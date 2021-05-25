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Движение на участке улицы Врубеля ограничили по 30 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение на участке улицы Врубеля ограничили по 30 июля

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Врубеля, 4к1 Карта всех событий

Движение транспорта на участке улицы Врубеля в районе Сокол ограничено по 30 июля. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Данные меры необходимы из-за проведения инженерных работ. Рабочие заняли одну полосу с ликвидацией парковочного пространства на участке улицы Врубеля в районе владения 4, строение 1. Ограничения будут действовать круглосуточно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение транспорта будет ограничено на Бородинском мосту с 29 мая. С 29 мая по 27 июля ограничат движение на Бородинском мосту в сторону центра в районе Ростовской набережной. С 28 июля по 25 августа ограничат движение на Бородинском мосту в сторону области в районе Смоленской набережной.

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