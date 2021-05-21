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Движение транспорта в Гольяновском проезде ограничат до конца лета
Фото: mos.ru

Движение транспорта в Гольяновском проезде ограничат до конца лета

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Гольяновский проезд Карта всех событий

Движение автотранспорта в Гольяновском проезде на востоке Москвы будет временно ограничено. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ограничение вводится с 25 мая по 31 августа в связи со строительством транспортно-пересадочного узла на станции метро «Электрозаводская».

Движение ограничат на участке от дома 3/1, корпус 1 по Семеновской набережной до владения 5, строение 1 в Гольяновском проезде, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта в Гольяновском проезде ограничат до конца летаФото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что движение на Дмитровском шоссе временно ограничат в связи со строительством станции метро.

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