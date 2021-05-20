Движение в Промышленном проезде ограничат с 25 мая

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Промышленный проезд Карта всех событий

Движение в Промышленном проезде, расположенном на западе Москвы, ограничат с 25 мая.Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что причиной этому станут инженерные работы по улице Барклая.

Так, с 25 мая по 16 июня круглосуточно будет ограничено движение на участке Промышленного проезда в районе дома 6 строение 3 по улице Барклая. А с 17 июня по 8 июля также круглосуточно ограничат проезд в Промышленном проезде от дома 6 строение 3 до дома 6 строение 5 по улице Барклая.

В это время на указанных участках будет перекрыта для движения одна полоса. При этом транспорт сможет передвигаться по одной полосе за счет ликвидации парковочного пространства.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что движение в Причальном проезде на западе Москвы будет ограничено с 20 мая по 30 июля.

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