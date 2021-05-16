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Движение по Госпитальной набережной временно ограничат в связи с дорожными работами
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение по Госпитальной набережной временно ограничат в связи с дорожными работами

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, Госпитальная набережная, 4с1 Карта всех событий

Движение по Госпитальной набережной ограничат. Ограничения будут действовать до 22 апреля следующего года.

Транспортное движение ограничат в связи с дорожными работами. Для проезда будут круглосуточно перекрыты две дорожные полосы между владением 1–3, строением 2 и владением 4, строением 1а.

Ограничения вступят в силу 20 мая 2021 года, ремонтные работы планируется закончить до 22 апреля 2022 года. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Движение по Госпитальной набережной временно ограничат в связи с дорожными работамиФото: Официальный сайт мэра Москвы

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