Движение в Причальном проезде ограничили до 30 июля
Движение в Причальном проезде на западе Москвы будет ограничено с 20 мая по 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
— Сегодня вступили в силу ограничения в Причальном проезде, связанные с проведением инженерных работ. Будьте внимательны!, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что ограничения будут действовать круглосуточно на участке Причального проезда в районе дома 26 по Шелепихинской набережной. Здесь будет перекрыто движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.
Ранее сообщалось о перекрытии движения в центре столицы 23 мая в связи с проведением киносъемок.
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