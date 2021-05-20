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Движение в Причальном проезде ограничили до 30 июля
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение в Причальном проезде ограничили до 30 июля

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Причальный проезд Карта всех событий

Движение в Причальном проезде на западе Москвы будет ограничено с 20 мая по 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Сегодня вступили в силу ограничения в Причальном проезде, связанные с проведением инженерных работ. Будьте внимательны!, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что ограничения будут действовать круглосуточно на участке Причального проезда в районе дома 26 по Шелепихинской набережной. Здесь будет перекрыто движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Движение в Причальном проезде ограничили до 30 июля Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось о перекрытии движения в центре столицы 23 мая в связи с проведением киносъемок.

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