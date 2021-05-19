Движение перекроют в центре столицы 23 мая в связи с проведением киносъемок

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Чистый переулок от дома 1/24 Карта всех событий

Перекрытия движения в связи с проведением киносъемок ожидаются в Центральном округе Москвы 23 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение будет перекрыто в воскресенье, 23 мая, с 9:00 до 14:00.

Отмечается, что киносъемки займут участки дорог в Чистом переулке от дома 1/24 до дома 10, Большом Левшинском переулке от дома 4, строения 2, до дома 1/11, Пречистенском переулке от дома 20 до дома 22/4, в Большом Могильцевском переулке в районе домов 4–6 и Большом Власьевском переулке от Пречистенского переулка до Большого Могильцевского переулка.

В указанный период водителей ожидает кратковременное перекрытие движения транспортных средств в течение примерно трех минут.

Кроме того, движение по Госпитальной набережной временно ограничат в связи с дорожными работами. Ограничения будут действовать до 22 апреля следующего года.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Перекрытия радиальных линий московского метро для строительства БКЛ до конца года не будет