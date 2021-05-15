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Андрей Бочкарев: Перекрытия радиальных линий московского метро для строительства БКЛ до конца года не будет
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Перекрытия радиальных линий московского метро для строительства БКЛ до конца года не будет

Полина Французова

Город

Перекрытия движения на радиальных линиях метро, связанного со строительством Большого кольца, до конца 2021 года не будет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для строительства линий и станций Большого кольца периодически надо было перекрывать движение на радиальных ветках метро. Недавно мы закончили работы в районе Люблинско-Дмитровской линии. Больше перекрытия на радиусах до конца года не будет, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что работы на таких объектах всегда велись в ускоренном режиме.

— Для минимизации неудобств москвичей в таких случаях работы всегда завершаются с опережением регламентных сроков, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Напомним, ранее на время тоннелепроходки было ограничено движение поездов метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии данного участка для пассажиров на своей странице в «Твиттере».

— Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии мосметро между станциями «Дубровка» и «Волжская». Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией «Печатники», — написал Сергей Собянин.

МетроБКЛАндрей Бочкарев
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