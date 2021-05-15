Андрей Бочкарев: Перекрытия радиальных линий московского метро для строительства БКЛ до конца года не будет

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Перекрытия движения на радиальных линиях метро, связанного со строительством Большого кольца, до конца 2021 года не будет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для строительства линий и станций Большого кольца периодически надо было перекрывать движение на радиальных ветках метро. Недавно мы закончили работы в районе Люблинско-Дмитровской линии. Больше перекрытия на радиусах до конца года не будет, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что работы на таких объектах всегда велись в ускоренном режиме.

— Для минимизации неудобств москвичей в таких случаях работы всегда завершаются с опережением регламентных сроков, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Напомним, ранее на время тоннелепроходки было ограничено движение поездов метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии данного участка для пассажиров на своей странице в «Твиттере».

— Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии мосметро между станциями «Дубровка» и «Волжская». Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией «Печатники», — написал Сергей Собянин.