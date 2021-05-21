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Движение на Дмитровском шоссе ограничат в связи со строительством станции метро
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение на Дмитровском шоссе ограничат в связи со строительством станции метро

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 155к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы будет ограничено движение в связи со строительством станции метро «Лианозово». Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что движение будет ограничено на двух участках Дмитровского шоссе — в районе дома 155, корпус 1 и дома 110, строение 73, а также на Дубнинской улице. Ограничения будут действовать в период с 28 мая по 28 июня. Более подробную информацию о графике изменения движения можно увидеть на схеме ниже.

Движение на Дмитровском шоссе ограничат в связи со строительством станции метроФото: ЦОДД

Ранее «ВМ» писала об ограничении движения в Причальном проезде на западе Москвы с 20 мая по 30 июля в связи с проведением инженерных работ.

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Дмитровское шосседвижение ограниченостроительство
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