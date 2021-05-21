Конечную станцию экспресс-маршрута у метро «Кунцевская» сдали в эксплуатацию

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кастанаевская улица, 70 Карта всех событий

На западе Москвы введено в эксплуатацию здание конечной станции экспресс-маршрута. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что объект построен на Кастанаевской улице, дом 70, рядом со станцией метро «Кунцевская».

— Двухэтажное здание площадью 610 квадратных метров предназначено для оперативного руководства движением автобусного маршрута, организации питания, санитарно-бытового обслуживания, отдыха персонала и устранения мелких неисправностей подвижного состава, — цитируют сообщение пресс-службы на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Москомархитектуры рассказали о планах модернизировать здание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово». В ТПУ организуют дополнительные выходы в город и новые пешеходные связи с районом.

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