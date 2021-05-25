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Движение транспорта ограничат на Бородинском мосту из-за дорожных работ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение транспорта ограничат на Бородинском мосту из-за дорожных работ

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Бородинский мост Карта всех событий

Движение транспорта будет ограничено на Бородинском мосту с 29 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 29 мая по 27 июля ограничат движение на Бородинском мосту в сторону центра в районе Ростовской набережной. С 28 июля по 25 августа ограничат движение на Бородинском мосту в сторону области в районе Смоленской набережной. Данные меры необходимы из-за проведения дорожных работ.

Движение транспорта ограничат на Бородинском мосту из-за дорожных работФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее сообщалось, что движение на Дмитровском шоссе временно ограничат в связи со строительством станции метро.

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