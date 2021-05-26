Самым частым нарушением ПДД в Москве стало превышение скорости

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Превышение скорости составляет 43 процента от всех фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые сделали в Москве с января по апрель 2021 года. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что превышение скорости является самым опасным нарушением ПДД.

— Скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. И если на скорости 30 километров в час до полной остановки вы проедете 19 метров, то на 60 километров в час — 50. Это, кстати, высота Триумфальной арки в Париже, — пояснили в пресс-службе.

Водителям напомнили, что каждая отметка на спидометре повышает уровень опасности при резком торможении. Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ.

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