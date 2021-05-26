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Система оплаты проезда по FacePay заработает в метро Москвы до конца года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Система оплаты проезда по FacePay заработает в метро Москвы до конца года

Анастасия Волоснова

Город

На всех станциях метро Москвы введут систему оплаты проезда по программе распознавания лиц FacePay до конца 2021 года. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что технология сможет распознавать лица людей даже в масках.

— До конца года на всех станциях метро заработает FacePay. Программа сможет распознавать лицо даже в маске — доля успешных распознаний больше 70 процентов, — говорится в сообщении.

Тестировать FacePay в столичном метрополитене начали осенью 2021 года, завершив первый этап испытаний к 1 октября, пишет Интерфакс.

Напомним, сервис FacePay по принципу работы будет похож в использовании на стандартную оплату покупок смартфоном. Система считывает и записывает данные о капиллярных сетях человека и вносит их в базу. Необходимо будет скачать приложение, подтвердить свою личность, сделать селфи и привязать банковскую карту.

Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру, установленную возле валидатора. Система распознает лицо, откроет створки турникета и спишет с карты необходимую сумму денег.

Ранее сообщалось, что число объявлений на английском языке сократили в метро Москвы.

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