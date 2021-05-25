Число объявлений на английском языке сократили в метро Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В московском метро по просьбам пассажиров уменьшили количество объявлений на английском языке. Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

В ведомстве отметили, что давно ведут работу над уменьшением аудиоинформации в метро. Отмечается, что пассажиры должны слышать только важную информацию в период пандемии. В частности, в метрополитене уменьшили число сообщений на английском языке.

— Мы уменьшаем объем информации и для того, чтобы во время пандемии пассажиры могли слышать только самые важные сообщения о работе транспорта. При этом вся важная информация, продублированная на английский язык, неизменно остается на инфраструктуре, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что помочь москвичам и гостям столицы в метро могут специалисты на стойках «Живое общение» и в контакт-центре «Московский транспорт». Кроме того, кассиры окон, где указан специальный стикер, могут проконсультировать иностранцев на английском языке, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что более 215 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска.

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