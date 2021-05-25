Дублер автомобильной дороги М4 «Дон» в Подмосковье достроят в 2021 году

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Москвичи смогут доезжать до садоводческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна» в Ступинском районе на личном транспорте после строительства дублера автомобильной дороги М4 «Дон» в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Уточняется, что дорога имеет региональное значение в Ступинском и Домодедовском районе Подмосковья. Строительство дублера также позволит обеспечить транспортной доступностью деревню Чирково, деревню Полушкино и село Михайловское.

Протяженность дороги составит 5,8 километра, а ее ширина — 4,5–6 километров. Возле проезжей части организуют остановки общественного транспорта, на участке проведут ремонт инженерных сетей.

По словам Владимира Жидкина, новой транспортной инфраструктурой смогут воспользоваться свыше 12,5 тысячи человек ежедневно.

Ранее сообщалось, что временные велополосы появились на двух центральных улицах Москвы.

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