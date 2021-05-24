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Временные велополосы появились на двух центральных улицах Москвы
Фото: t.me / Департамент транспорта Москвы

Временные велополосы появились на двух центральных улицах Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Большая Полянка Карта всех событий

Еще на двух центральных улицах столицы появились временные велополосы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Речь идет об улицах Каретный Ряд и Малая Дмитровка. В ближайшее время временные велополосы также появятся на улицах Большая Полянка и Лебедева, в Газетном и 3-м Михалковском переулках, а также на Мячковском бульваре.

По данным Дептранса, в 2020 году на новых участках не произошло ни одного ДТП с велосипедистами. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также: Жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт»

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