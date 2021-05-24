Временные велополосы появились на двух центральных улицах Москвы

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Россия, Москва, улица Большая Полянка Карта всех событий

Еще на двух центральных улицах столицы появились временные велополосы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Речь идет об улицах Каретный Ряд и Малая Дмитровка. В ближайшее время временные велополосы также появятся на улицах Большая Полянка и Лебедева, в Газетном и 3-м Михалковском переулках, а также на Мячковском бульваре.

По данным Дептранса, в 2020 году на новых участках не произошло ни одного ДТП с велосипедистами. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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