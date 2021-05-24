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Участок трассы Мамыри — Пенино — Шарапово в Новой Москве введут в 2021 году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Участок трассы Мамыри — Пенино — Шарапово в Новой Москве введут в 2021 году

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри Карта всех событий

Первый участок трассы Мамыри — Пенино — Шарапово в Новой Москве введут в эксплуатацию в 2021 году. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По словам главы департамента, готовящийся к вводу отрезок дороги сократит маршрут до станции метро «Прокшино», а также обеспечит прямой выезд на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Протяженность вводимого в эксплуатацию участка — 1 километр. Проезжая часть будет состоять из четырех полос, по две в каждую сторону, а для пешеходов будут предусмотрены тротуары.

Добавляется, что на участке дороги запланирована организация движения общественного транспорта. Кроме того, вдоль дороги в случае нахождения поблизости жилых домов установят шумозащитные экраны, сообщает Интерфакс.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о трассе Мамыри — Пенино — Шарапово. По его словам, дорога снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, а также позволит улучшить транспортную инфраструктуру нескольких населенных пунктов в Новой Москве — Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.

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подмосковные трассыВладимир ЖидкинНовая Москва
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