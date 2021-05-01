Участок дороги от поселка Мосрентген до Новых Ватутинок запустят летом 2021 года

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В субботу, 1 мая, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о сооружении дублера Калужского шоссе.

По его словам, летом текущего года планируется открыть движение по первому участку автомобильной дороги от поселка Мосрентген до Новых Ватутинок, который соединит Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

— Километровый отрезок позволит обеспечить короткий и удобный путь к станции метро «Прокшино», а также прямой выезд на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и к ближайшим жилым комплексам, — рассказал заммэра.

Проезжая часть дороги будет включать в себя четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Для пешеходов строители оборудуют тротуары. На трассе устанавливают наружное освещение и светофоры.

В предстоящие месяцы строители завершат укладку асфальта и монтаж инженерных сетей. Кроме того, им предстоит установить павильоны остановок общественного транспорта и выполнить благоустройство прилегающей территории.

— В целом трасса Мамыри — Пенино — Шарапово позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино, — отметил Андрей Бочкарев.

Протяженность трассы составит десять километров, на ней построят два тоннеля.

— Достроить новую магистраль планируется в 2023 году, — сказал заммэра.

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