Западный участок БКЛ метро планируют запустить в 2021 году 

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 1 мая, осмотрел строительство станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро.

— Строительство участка от «Мневников» до «Кунцевской» обещают завершить в этом году, — сказал заммэра.

При этом станция «Терехово» уже построена на 70 процентов.

По словам заместителя главного инженера службы строительства метро АО «Объединения «Ингеоком» Константина Цаллагова, на станционном комплексе из 36,5 тысяч кубометров бетона осталось уложить 2,5 тысячи кубометров.

Константин Цаллагов пояснил, что этот объем будет уложен на двух пешеходных переходах и вентиляционной камере, параллельно на станции устанавливают инженерные системы.

В работах по строительству задействованы 600 человек и 12,5 тысячи единиц различного оборудования. В качестве основного материалы для возведения станции используется бетон, пояснил заместитель главного инженера.

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