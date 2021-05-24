Центры госуслуг расширили перечень тем для видеоконсультаций

Фото: М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московские центры госуслуг добавили в список темы, по которым жители столицы могут получить видеоконсультацию специалиста. Специалисты ответят на вопросы по поводу регистрации недвижимости, оформления разрешения на парковку, предоставления доступа к личному кабинету на портале mos.ru и другим темам.

Теперь специалисты центров «Мои документы» оказывают видеоконсультации более чем о 200 услугах, доступных в центрах.

Москвичи могут задать вопросы об услугах столичного департамента городского имущества, городского Управления Росреестра, Московского городского бюро технической инвентаризации, департамента природопользования и охраны окружающей среды, Главного архивного управления города, Комитета государственного строительного надзора, Территориального управления Росимущества, а также префектур административных округов столицы, управ районов и администрации поселения Московский и городского округа Троицк.

Напомним, что с апреля стали доступны видеоконсультации по оформлению российского и заграничного паспорта, регистрационного учета россиян или миграционного учета иностранных граждан, а также об ИНН и выдаче или обмене водительского удостоверения.

Консультацию длительностью до 20 минут можно получить с 9 утра до 8 часов вечера. Для этого необходимо воспользоваться разделом «Услуги» на портале mos.ru, выбрать «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», а затем перейти по ссылке «Видеоконсультация в центрах госуслуг». Указав электронную почту, на которую придет приглашение, жители столицы смогут забронировать удобные дату и время, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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