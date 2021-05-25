Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 215 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Более 215 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Анастасия Волоснова

Транспорт

За полтора года на Московских центральных диаметрах (МЦД) перевезли 215 236 231 пассажира. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На первом маршруте МЦД (МЦД-1) за полтора года поездки совершили более 94 миллионов человек, на втором маршруте МЦД (МЦД-2) — более 121 миллиона человек, уточнили в ведомстве.

— За время работы диаметры стали неотъемлемой частью большой системы городского транспорта и завоевали сердца многих. С МЦД ваши поездки стали комфортнее, а далекие расстояния — ближе. Спасибо, что вы с нами, — написали в пресс-службе.

Напомним, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск начали работать в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что дублер автомобильной дороги М4 «Дон» в Подмосковье достроят в 2021 году.

Читайте также: Временные велополосы появились на двух центральных улицах Москвы

транспортпассажирыМЦД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Все мнения
О проекте