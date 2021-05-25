Более 215 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

За полтора года на Московских центральных диаметрах (МЦД) перевезли 215 236 231 пассажира. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На первом маршруте МЦД (МЦД-1) за полтора года поездки совершили более 94 миллионов человек, на втором маршруте МЦД (МЦД-2) — более 121 миллиона человек, уточнили в ведомстве.

— За время работы диаметры стали неотъемлемой частью большой системы городского транспорта и завоевали сердца многих. С МЦД ваши поездки стали комфортнее, а далекие расстояния — ближе. Спасибо, что вы с нами, — написали в пресс-службе.

Напомним, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск начали работать в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что дублер автомобильной дороги М4 «Дон» в Подмосковье достроят в 2021 году.

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