FacePay: как система распознавания лиц изменит поездки в московском метро

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В конце 2021 года в Москве на всех станциях метро можно будет расплатиться за проезд с помощью собственного лица. У турникетов и касс столичной подземки заработает система FacePay. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о новинке.

Безопасность поездок

Новый бесконтактный способ оплаты станет возможен благодаря системе распознавания лиц. С сентября 2020 года она функционирует в интересах правоохранительных органов и используется для поиска преступников. Именно обеспечение общественной безопасности на транспорте, по сути, является основной причиной ее внедрения.

— Система распознавания лиц обеспечивает безопасность поездок. Такие системы используются во многих странах и отлично себя зарекомендовали в Лондоне, Сингапуре, Дубае — сегодня это одни из самых безопасных мест в мире, притом что там много мигрантов и приезжих. Мы все хотим жить и передвигаться в безопасном городе и обеспечиваем нашим пассажирам самый высокий уровень защищенности, — отметил в интервью Lenta.ru глава службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин.

По его словам, за несколько месяцев работы системы удалось задержать около 900 человек, подозреваемых в совершении серьезных преступлений.

Новые услуги

Помимо обеспечения правопорядка, система распознавания лиц способствует развитию самых разных полезных для общества сервисов. И теперь ее готовятся запустить для гражданского применения в промышленных масштабах. Пассажирам метро больше не потребуется носить с собой различные карты, использовавшиеся ранее в качестве средства оплаты. Не придется также стоять в очередях у касс утром в час пик — турникет распахнет ворота сам.

По словам Кичигина, по принципу работы сервис FacePay будет похож в массовом использовании на стандартную оплату покупок смартфоном. Система считывает и записывает данные о капиллярных сетях человека и вносит их в базу. Необходимо будет скачать приложение, подтвердить свою личность, сделать селфи и привязать банковскую карту.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для многих людей принципиально здесь ничего не поменяется, поскольку те, кто оплачивает различные услуги с помощью смартфона, прикладывая к турникету или терминалу гаджет, уже не носят с собой бумажные билеты.

Полтора года система оплаты «лицом» в столичной подземке тестируется фокус-группами на станции «Сухаревская». Чтобы оплатить проезд, пассажиру необходимо войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру, установленную возле валидатора, сообщало ТАСС. Система распознает лицо, откроет створки турникета и спишет с карты необходимую сумму денег.

В общей сложности за время тестов горожане совершили две тысячи успешных проходов.

Как еще используются умные камеры

Системы распознавания лиц в нашу жизнь входят все глубже. По сути, они всегда рядом с нами — внутри наших же гаджетов, не говоря уже об общественных местах. Любой крупный мегаполис просто усеян камерами с самым необычным функционалом. Используя информацию с камер видеонаблюдения, умные алгоритмы, созданные на основе искусственного интеллекта, регулируют потоки транспорта на дорогах, отслеживают уже упомянутых злоумышленников, сигнализируют о бесхозных предметах и даже помогают находить пропавших людей.

Россия активно развивается в сфере интеллектуальных систем видеонаблюдения и оказываемых с их помощью услуг. Лидером же здесь, безусловно, является Китай. Его систему Face++ используют около 1,3 миллиарда человек, информация о которых хранится в министерстве общественной безопасности страны.

Превзойти достигнутый китайцами уровень непросто. Тем не менее и в России, и в западных странах различные компании, рестораны, крупные банки постепенно открывают свои «отделения будущего», где обслуживание происходит в том числе с использованием биометрической информации и роботизированной техники.

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