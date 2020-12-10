Глобальное развитие: власти Москвы продолжают реализацию проектов для повышения комфорта горожан

Фото: АГН «Москва»

В четверг, 10 декабря, состоялся Московский урбанистический форум. Он прошел в двух форматах: часть экспертов собрались в ЦВЗ «Манеж», а остальные присоединились к дискуссиям онлайн.

Пандемия внесла коррективы во все сферы городской жизни: здравоохранение, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство. В рамках Урбанистического форума эксперты из разных стран мира обсудили влияние коронавируса на эти сферы.

Участие в дискуссиях приняли и столичные власти. Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что основные проекты, которые реализует правительство города, не прерывались во время пандемии.

— Новые реалии городского развития — современное доступное жилье, в частности программа реновации жилого фонда, развитая инфраструктура набережных, приоритет здорового образа жизни и возможности занятия спортом, — отметил он.

Говоря о реновации, Кузнецов подчеркнул, что в рамках программы город не только создает новое жилье. Происходит еще и мощное преобразование окружающей среды. А среди важнейших задач главный архитектор Москвы видит и развитие маршрутов для пешеходов и велосипедистов.

— Отдельно отмечу проект реконструкции «Лужников», там уже многое сделано, и есть еще отдельные проекты, которые реализуются сейчас, — подчеркнул Кузнецов. — Благодаря проведенной работе ежегодно до 4 миллионов человек в год там могут заниматься спортом.

Заниматься развитием альтернативных видов транспорта считает важным и заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он отметил, что возможность комфортного перемещения на велосипеде очень важна, особенно в условиях пандемии, чтобы избежать использования общественного транспорта. Он также рассказал, что система распознавания лиц, которая была запущена в метро в этом году, в будущем сможет выявлять людей, которым требуется медицинская помощь.

— В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку, мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру, — пояснил заммэра.

Говорили в рамках форума и о модернизации промышленных зон, их комплексном развитии. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что промзоны можно и нужно использовать для строительства недвижимости: не только жилья, но и технопарков, офисов.

— Это позволит создать около 500 тысяч рабочих мест, — подчеркнул Владимир Ефимов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Ситуация 2020 года повлияла на исполнение наших планов. По всем направлениям жизнедеятельности Москвы были приняты экстраординарные меры. Медицинские и социальные работники стали героями этой войны, которая продолжается. Градостроительный комплекс тоже активно в ней участвовал. К существующим крупным медкомплексам было решено возводить дополнительные мощности. Тем не менее мы не забыли про основные долгосрочные программы развития столицы и во время пандемии продолжили ими заниматься.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

80 тысяч квадратных метров занял медицинский комплекс, построенный в поселении Вороновское за 34 дня. Более 25 миллиардов рублей вложат инвесторы в развитие четырех бывших промзон: Братцево, Чертаново, Выхино и Перово. Около 5,7 миллиона поездок за велосезон в 2020 году совершили москвичи, что на 700 тысяч больше, чем в прошлом году.

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