На форуме в Москве обсудят инфекционные поражения сердца при COVID-19

Президент Ассоциации детских кардиологов России, научный руководитель Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Вельтищева, доктор медицинских наук Мария Школьникова и исполняющий обязанности директора института Владимир Длин на открытии конгресса / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 10 декабря, в Москве стартовал конгресс «Детская кардиология — 2020». Одной из ключевых тем станут инфекционные поражения сердца при COVID-19.

Всероссийский конгресс «Детская кардиология» проходит уже в 11-й раз. В этом году по причине пандемии около 1000 специалистов из всех регионов России и некоторых зарубежных стран обсуждают актуальные вопросы детской кардиологии онлайн. В числе организаторов конгресса — Минздрав РФ и Ассоциация детских кардиологов России.

Президент ассоциации, главный детский кардиолог Минздрава России Мария Школьникова рассказала, что одна из ключевых тем для обсуждения в этом году — инфекционные поражения в целом и патологии, вызываемые коронавирусной инфекцией в частности.

— Пандемия приняла затяжной характер. Дети, хоть и имеют более сильную иммунную систему, тоже болеют. Может, не так трагично и тяжело, не с такой смертностью, как взрослые, но болеют. Так, с первых месяцев пандемии было замечено, что у некоторых заболевших коронавирусом детей развивается болезнь Кавасаки, — рассказала Мария Школьникова.

Эта болезнь поражает коронарные сосуды, иногда приводит к возникновению огромных аневризм коронарных артерий. В ряде случаев для лечения даже требуется применение кардиохирургичеких технологий. Очень важно поставить диагноз в первую неделю развития болезни, поскольку запоздалая диагностика, как правило, приводит к осложнениям.

— Специфика симптомов этого заболевания настолько ярка, что ее обязательно должен знать каждый педиатр и кардиолог. Это такие проявления, как, к примеру, сыпь, малиновый язык, шелушение кожи ладоней, длительно высокая температура. В ходе обсуждения на конгрессе мы в деталях обсудим эти проблемы, — отметила Школьникова.

Еще одной особенностью конгресса в этом году, по словам Марии Школьниковой, станет обсуждение генетических заболеваний сердца у детей. Некоторые из них называются орфанными или редкими.

— По массовости у детей это в первую очередь наследственные жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма. Далее среди орфанных заболеваний — легочная артериальная гипертензия. До недавнего времени дети с таким диагнозом жили всего год. Сейчас появилась специфическая терапия, которая сильно увеличила продолжительность жизни у детей с легочной гипертензией, — пояснила Мария Школьникова.

Цель Всероссийского конгресса «Детская кардиология», как отмечают организаторы, — объединить усилия специалистов различного профиля в борьбе с детскими заболеваниями, обобщить опыт отечественной и мировой науки в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у детей.

За три дня работы конгресса в его рамках состоятся лекции, вебинары и мастер-классы ведущих российских и зарубежных экспертов по актуальным научным и практическим вопросам детской кардиологии, сессии рабочих групп по обсуждению клинических рекомендаций, заседание профильной комиссии по вопросам организации деятельности детской кардиологической службы в Москве и других регионах России. Также на конгрессе проведут конкурс молодых ученых.

СПРАВКА

Самые частые заболевания сердца в детском возрасте — врожденные пороки сердца. На них приходится до 25 процентов всех болезней сердца у детей. На втором месте нарушения сердечного ритма — 18–20 процентов. В этой категории шестая часть — орфанные нарушения ритма. Артериальная гипертензия составляет около 11 процентов. Остальное — кардиты, инфекционные поражения сердца и иные патологии.

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