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Приезжающие на Новый год в подмосковные пансионаты должны будут сдать тесты на COVID-19
Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Приезжающие на Новый год в подмосковные пансионаты должны будут сдать тесты на COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Граждане Российской Федерации, которые собираются приехать на Новый год в подмосковные пансионаты, должны будут сдать тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, любой желающий сможет приехать в подмосковный пансионат, чтобы встретить Новый год.

— Но прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата, — отметил Воробьев.

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Андрей ВоробьевтестыМосковская область
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