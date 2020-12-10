Приезжающие на Новый год в подмосковные пансионаты должны будут сдать тесты на COVID-19

Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Граждане Российской Федерации, которые собираются приехать на Новый год в подмосковные пансионаты, должны будут сдать тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, любой желающий сможет приехать в подмосковный пансионат, чтобы встретить Новый год.

— Но прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата, — отметил Воробьев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 6,5 тысячи жителей Подмосковья вакцинировались от COVID-19