Более 6,5 тысячи жителей Подмосковья вакцинировались от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 6,5 тысячи жителей Подмосковья cделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что Подмосковье в числе первых регионов получило более семи тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь в Московской области прививки делает медицинский персонал.

Всего в Московской области выявлено 123 614 случаев заражения, выздоровели 87490 человек, а умерли 2378.

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