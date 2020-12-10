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Почти 60 нарушителям масочного режима в ТЦ на западе Москвы выписали штрафы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Почти 60 нарушителям масочного режима в ТЦ на западе Москвы выписали штрафы

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 27 Карта всех событий

Почти 60 человек, которые нарушили масочно-перчаточный режим, выявили в торговых центрах на западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

— В ходе обследования выявлено 58 нарушителей режима, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, — отметил он.

Как уточняется, нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

По словам Поплавского, проверки прошли в торговых центрах «Хорошо», «Кунцево Плаза» и «Шолохов», передает агентство городских новостей «Москва».

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