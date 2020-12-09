Почти 80 москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

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Почти 80 посетителей оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима в трех торговых центрах на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 9 декабря, заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Евгений Обидин.

— На юго-востоке столицы совместно с сотрудниками полиции и представителями Департамента торговли и услуг Москвы инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 78 нарушителей, — отметил он.

Как уточняется, рейды прошли в торговых центрах «Город», «Мозаика» и «Феникс».

Специалисты составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

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