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Более 18,5 тысячи нарушений мер по коронавирусу выявили в организациях Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 18,5 тысячи нарушений мер по коронавирусу выявили в организациях Москвы

Виктория Родимкина

Город

В Москве с начала осени выявили свыше 18,5 тысячи нарушений требований по коронавирусу в организациях. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в среду, 9 декабря.

По его словам, в городе также зафиксировано свыше 196,5 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима.

— С 1 сентября в ходе проверок было зафиксировано более 18,5 тысячи нарушений организациями и предприятиями установленных требований. За повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 196 юридических лиц, — сказал Евгений Данчиков.

Он напомнил, что ключевым требованием является обязательное ношение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Для контроля за исполнением этого требования в общественных местах организованы проверки, передает РИА Новости.

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