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Гинцбург рассказал, какие люди могут быть устойчивыми к COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Гинцбург рассказал, какие люди могут быть устойчивыми к COVID-19

Ксения Монахова

Здоровье

Люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 декабря, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что природная резистентность может быть у тех, у кого высокий уровень всех интерферонов. Таких людей, по мнению Гинцбурга, можно отнести к условно устойчивым не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам.

— Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность, — цитирует слова Гинцбурга РИА Новости.

Однако гарантии того, что интерферона будет вырабатываться достаточно и максимально стабильно, нет. По словам специалиста, единственной стабильной защитой в данном случае служит вакцинация.

Ранее Гинцбург заявил, что необходимости менять вакцину от COVID-19 из-за мутации вируса нет.

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