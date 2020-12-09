Гинцбург оценил необходимость менять вакцину от COVID-19 из-за мутации вируса

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Необходимости менять вакцину от COVID-19 из-за мутации вируса пока не наблюдается. Об этом в среду, 9 декабря, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что эволюция коронавирусной инфекции больше похожа не на грипп, а на корь. По словам специалиста, на данный момент не произошло таких мутаций, которые бы повлияли на необходимость менять специфику тех вакцин, которые уже создали.

— Скорее всего, пока что мы видим, что эволюция идет, как у вируса кори. А вирус кори с момента возникновения, по всей видимости, человека, ни разу не менялся. Хотя человек очень тяжело им болеет, в отсутствии особенно вакцинации, — цитирует слова Гинцбурга РИА Новости.

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