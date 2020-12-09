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Больше 100 школ в России ушли на карантин из-за коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Больше 100 школ в России ушли на карантин из-за коронавируса

Ростислав Зубков

Образование

Более сотни школ в России находятся на карантине из-за коронавируса, следует из данных Министерства просвещения РФ на утром среды, 9 декабря.

— Всего в 101 школе в 32 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — указано в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Минпросвещения уточнило, что в процентном соотношении на карантин закрылись 0,25 процента школ в стране.

Ранее министерство сообщало о 92 школах, которые временно перестали принимать детей из-за пандемии.

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