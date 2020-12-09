Попова назвала очень успешными исследования вакцины от COVID-19 для пожилых
Исследования вакцин от коронавируса для пожилых пациентов идут очень успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 9 декабря.
По словам руководителя надзорного ведомства, в ближайший месяц будут опубликованы результаты тестов. Далее людей старше 60 лет можно будет прививать от COVID-19.
— Клинические исследования для людей старше 60 лет сегодня уже идут по двум российским вакцинам, они идут очень успешно, — цитирует РИА Новости главного санитарного врача.
Ранее премьер-министр РФ Михали Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от ковида.
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