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Попова назвала очень успешными исследования вакцины от COVID-19 для пожилых
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Попова назвала очень успешными исследования вакцины от COVID-19 для пожилых

Ростислав Зубков

Здоровье

Исследования вакцин от коронавируса для пожилых пациентов идут очень успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 9 декабря.

По словам руководителя надзорного ведомства, в ближайший месяц будут опубликованы результаты тестов. Далее людей старше 60 лет можно будет прививать от COVID-19.

— Клинические исследования для людей старше 60 лет сегодня уже идут по двум российским вакцинам, они идут очень успешно, — цитирует РИА Новости главного санитарного врача.

Ранее премьер-министр РФ Михали Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от ковида.

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Читайте также: Третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу начался в РФ

вакцинапожилые людиАнна Попова
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