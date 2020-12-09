Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу начался в РФ
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу начался в РФ

Ростислав Зубков

Здоровье

Со среды, 9 декабря, в России стартует третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Вот сейчас третий этап начинается и на исследование популяции, и на иммунитет к новому коронавирусу, — приводит РИА Новости ее слова.

Второй этап начался в сентябре, добавила главный санитарный врач. Она уточнила, что тогда тесты показали «достаточное количество» выработавших иммунитет к ковиду россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог объяснил, как снизить риск заражения коронавирусом

иммунитетРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте