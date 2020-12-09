Третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу начался в РФ

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Со среды, 9 декабря, в России стартует третий этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Вот сейчас третий этап начинается и на исследование популяции, и на иммунитет к новому коронавирусу, — приводит РИА Новости ее слова.

Второй этап начался в сентябре, добавила главный санитарный врач. Она уточнила, что тогда тесты показали «достаточное количество» выработавших иммунитет к ковиду россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года.

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