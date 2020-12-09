В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года

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В начале 2021 года ситуация с коронавирусом в России может пойти по одному из двух путей развития. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям, — приводит РИА Новости его прогнозы.

Чтобы избежать худшего сценария, эксперт советует провести новогодние праздники дома, избегая большого скопления людей и массовых мероприятий. Также следует сторониться торговых центров и других закрытых помещений, где есть риск заболеть COVID-19. Общественному транспорту лучше предпочесть пешую прогулку, добавляет Горелов.

При появлении симптомов ОРВИ и недомогания, необходимо остаться дома и вызвать специалиста, заключил эпидемиолог.

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