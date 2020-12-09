Врач предложил способ снизить риск заражения COVID-19

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Риск заражения коронавирусной инфекцией в замкнутых пространствах можно сократить, если позаботиться о хорошей вентиляции. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Как пояснил эксперт, угроза инфицирования возрастает в ограниченных пространствах, поскольку концентрация возбудителей заболевания там гораздо выше. Поэтому следует обеспечить качественную вентиляцию воздуха.

В частности, в вагонах метро нельзя выключить кондиционеры — напротив, рекомендуется увеличить их мощность. В автобусах и другом общественном транспорте следует включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией воздуха.

В жилых и офисных помещениях эксперты советуют как можно чаще проводить проветривание и влажную уборку. Такие меры предосторожности снизят риск инфицирования не только COVID-19, но и другими инфекционными заболеваниями, рассказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

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