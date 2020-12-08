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Более 494 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки
Фото: twitter.com/XHNews

Более 494 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки

Евгения Звощик

В мире

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 67,21 миллиона, увеличившись за последние 24 часа более чем на 494 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 8 декабря.

В свою очередь, число летальных исходов в мире выросло более чем на 7,7 тысячи, превысив 1,54 миллиона.

По данным ВОЗ, свыше 47 процентов всех случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (235 445). На втором месте находится европейский регион — 179 474 пациентов. Тройку замыкает Юго-Восточная Азия — 37 313 инфицированных, передает ТАСС.

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