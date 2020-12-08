Глава Центра Гамалеи рассказал о влиянии алкоголя на вакцинацию от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Выпить немного слабого алкоголя при вакцинации против коронавирусной инфекции допустимо. Об этом во вторник, 8 декабря, заявил глава центра Гамалеи, где разрабатывался препарат «Спутник V» Александр Гинцбург.

Тем не менее, по его словам, злоупотреблять алкоголем не стоит.

— Напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до одного процента в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, — отметил специалист.

Гинцбург также добавил, что бокал шампанского выпить можно, однако от крепкого алкоголя стоит отказаться, чтобы это не оказало негативного влияния на иммунитет, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России стартует в январе-феврале 2021 года. По его словам, люди, входящие в группы риска, получат вакцину уже в декабре 2020 года. При этом будет соблюдаться принцип добровольности, то есть пациент волен не прививаться.

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