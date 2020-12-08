Швейцарские медики перечислили длительные симптомы коронавируса

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Швейцарские медики перечислили симптомы коронавируса, которые сохраняются у пациентов в течение длительного времени. Результаты исследования появились в журнале Annals of Internal Medicine.

Как уточняется, к таким симптомам относятся кашель, потеря вкуса и запаха, а также одышка. Зараженные чувствуют их на протяжении полутора месяцев и больше. Причем чаще всего они наблюдаются у людей, переболевших COVID-19 в легкой форме и лечившихся на дому.

Для изучения феномена врачи и эпидемиологи из Женевского университета, Университетских больниц Женевы и Главного управления здравоохранения кантона Женева создали систему, позволяющую наблюдать за пациентами с коронавирусом. Ученые собирали данные о их самочувствии, всего они изучили информацию о 669 людях, средний возраст которых составил 43 года.

По мнению авторов исследования, больные должны были быстро выздороветь, однако даже спустя шесть недель после выявления инфекции треть из них продолжали ощущать ряд симптомов заболевания. Например, на усталость жаловались 14 процентов людей, на потерю вкуса или вкуса и запаха — 12 процентов, на одышку — девять процентов, на кашель — шесть процентов, а на головные боли — три процента.

В настоящее время специалисты продолжают исследование, они намерены мониторить состояние испытуемых в течение трех, семи и 12 месяцев после заражения.

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