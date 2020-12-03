Ученые назвали самый частый источник заражения коронавирусом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Китайские ученые заявили, что во время самоизоляции большие шансы заразиться коронавирусом имеют члены одной семьи, которые живут вместе. Исследование опубликовали в четверг, 3 декабря, в журнале Science.

Уточняется, что экспертами были проанализированы 1178 пациентов в китайской провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, административный центр которой Ухань стал источником распространения коронавирусной инфекции в конце 2019 года.

Самым низким риск заражения COVID-19 оказался в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры. В зависимости от того, насколько близкими были контакты, уровень риска возрастал. Он был гораздо ниже в общественном транспорте, заведениях общественного питания и местах развлечений, однако оказался выше при общении с широким кругом родственников.

Самый большой риск заразиться коронавирусной инфекцией оказался в семье, члены которой живут вместе. Исследователи назвали возможную причину — во время самоизоляции родственники чаще контактируют друг с другом.

Каждый день, проведенный в одном месте с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10 процентов.

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