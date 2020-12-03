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Ученые назвали самый частый источник заражения коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ученые назвали самый частый источник заражения коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Китайские ученые заявили, что во время самоизоляции большие шансы заразиться коронавирусом имеют члены одной семьи, которые живут вместе. Исследование опубликовали в четверг, 3 декабря, в журнале Science.

Уточняется, что экспертами были проанализированы 1178 пациентов в китайской провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, административный центр которой Ухань стал источником распространения коронавирусной инфекции в конце 2019 года.

Самым низким риск заражения COVID-19 оказался в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры. В зависимости от того, насколько близкими были контакты, уровень риска возрастал. Он был гораздо ниже в общественном транспорте, заведениях общественного питания и местах развлечений, однако оказался выше при общении с широким кругом родственников.

Самый большой риск заразиться коронавирусной инфекцией оказался в семье, члены которой живут вместе. Исследователи назвали возможную причину — во время самоизоляции родственники чаще контактируют друг с другом.

Каждый день, проведенный в одном месте с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10 процентов.

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