Врач развеял миф об опасности ночи для больных коронавирусом

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Бытующее мнение о том, что ночь особенно опасна для пациентов с коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности. Об этом рассказал заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.

По словам медика, степень тяжести заболевания не зависит от конкретного времени суток. Однако у ряда пациентов во сне могут развиваться состояния, представляющие дополнительную угрозу здоровью.

В частности, люди с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или с лишним весом при глубоком сне могут демонстрировать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания, рассказал Субботин.

Однако лечащие врачи проявляют повышенное внимание в подобных случаях, а в лечебных учреждениях для больных коронавирусом созданы условия для круглосуточного контроля состояния пациентов, подчеркнул врач.

— Клиники хорошо оснащены, в них есть все, что необходимо по стандартам мониторинга. Обычные мониторные системы достаточно хорошо отслеживают состояние человека, — рассказал Субботин в интервью радио Sputnik.

Ранее врач рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно.

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