Врач рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно

Анна Горбунова / Фото: Из личного архива Анны Горбуновой

Титр антител у переболевших коронавирусом остается относительно стабильным до четырех месяцев после диагноза. Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказывает, можно ли заразиться опасным вирусом повторно.

Случаи предполагаемого или возможного повторного заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в разных странах. Однако положительный ПЦР-тест не всегда говорит о заразности пациента.

— ПЦР-анализ может выявлять фрагменты вируса. Если у человека симптомы и тест положительные, то он болеет, — поясняет врач. — Если тест положительный, но симптомов нет, а человек здоров или уже поправляется, то вряд ли он болен.

Анна Горбунова поясняет, что в среднем человек выделяет вирус около четырех-пяти недель.

— Одну неделю до симптомов, две-три во время болезни и немного после, — уточняет она.

Именно поэтому результаты анализов можно интерпретировать только в сочетании с дополнительными эпидемиологическими и клиническими характеристиками.

— Антитела вырабатываются у большинства людей где-то между 10 и 21 днями после заражения, — отмечает Анна Горбунова.

У большинства пациентов после первичного инфицирования есть антитела. Однако сколько они будут сохраняться, еще предстоит определить, но известно, что уровни антител к другим коронавирусам со временем снижаются в период от 12 до 52 недель с момента появления симптомов.

— Было замечено, что титр антител остается относительно стабильным в среднем четыре месяца после диагноза. Тем не менее клеточный иммунитет значительно снижается с течением времени, — объясняет педиатр-инфекционист.

При этом количество антител может быть связано с тяжестью заболевания. Выработанный иммунитет может быть непродолжительным у лиц, перенесших инфекцию бессимптомно или при легком течении заболевания.

— У пациентов с легким течением были низкие уровни IgM и IgG, — объясняет врач. — Надо отметить, что повторные единичные случаи были отмечены у иммунодефицитных людей. При этом болевшие бессимптомно или легко переносившие, вероятно, при повторном заражении перенесут заболевание так же.

Чтобы отличить случаи с очередным положительным тестом от случаев с истинным повторным заражением, необходимо тщательно оценивать возможность повторного контакта, длительность промежутка времени, прошедшего с этого момента. Кроме этого, человека, который дал положительный результат ПЦР, нужно проверить на другие респираторные вирусы, например, на грипп

СПРАВКА

С 21 ноября все, кто делал ПЦР-тесты в городских медицинских учреждениях, получают итоги исследования в СМС-сообщениях. Это позволяет снизить потенциальные контакты заболевших и ускоряет процедуру получения результатов. СМС приходит при любом результате теста.

Читайте также: Как лечат от коронавируса ВИЧ-положительных пациентов