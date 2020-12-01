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Как лечат от коронавируса ВИЧ-положительных пациентов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Как лечат от коронавируса ВИЧ-положительных пациентов

Алексей Хорошилов

Здоровье

Схема лечения ВИЧ-положительных пациентов от коронавирусной инфекции не отличается от стандартной. Об этом 30 ноября на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

В самом начале эпидемии коронавируса существовали разные теории о том, какое воздействие оказывает новый вирус на людей с ВИЧинфекцией.

— Первые месяцы шла речь о том, что больные ВИЧ вообще не могут болеть COVID-19. С другой стороны, возникла идея, что они могут болеть более серьезно. Все данные и нашего здравоохранения, и коллег за рубежом показывают, что лечение COVID-19 и тяжесть течения у пациентов с ВИЧ-инфекцией и без нее мало отличаются.

Он отметил, что в этом году Минздрав РФ принял решение о возможности выписки человеку с ВИЧ-инфекцией препаратов сразу на полгода.

— Это дало возможность сократить количество посещений поликлиник, а также освободить часть врачей от работы, которую они ведут каждый день, переведя их на понятный объем работы, связанный с COVID-19, — пояснил Мазус.

Пациенты с ВИЧ в Москве получают эффективное лечение, поэтому коронавирус представляет для них не большую опасность, чем для всех остальных граждан. Однако есть и исключения.

— Есть особенности у больных, имеющих низкий иммунный статус. Они болеют тяжело, более высок риск присоединения бактериальных инфекций. Но это касается небольшого количества больных с тяжелой иммуносупрессией, — подчеркнул Алексей Мазус.

Говоря в целом о ситуации с ВИЧ-инфекцией в столице, эксперт отметил, что стабилизация числа новых случаев заражения — это уже достаточно давний для Москвы тренд, тогда как в других регионах России он фиксируется только последние два-три года. При этом более половины новых случаев приходится на приезжих граждан.

— Практически прекращен путь распространения ВИЧинфекции среди молодых людей. Такие серьезные изменения — это безусловная заслуга комплексной работы, которая системно велась в городе многие годы, — сказал Алексей Мазус.

Так, если в 1999 году было выявлено 297 новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодых людей в возрасте 15– 17 лет, то в 2019 году в этой возрастной категории выявлено всего 7 случаев. На возраст 18–24 года в 1999 году пришлось 2849 новых случаев ВИЧ-инфекции, а в прошлом году — только 180.

Алексей Мазус также подчеркнул, что 90 процентов жителей страны в знают о своем диагнозе. Причем в Москве этот процент еще выше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Пчелин, председатель благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги»:

— Эпидемия коронавируса стала, конечно, полной неожиданностью. Мы, как некоммерческие организации, пациентские сообщества, не были готовы изначально. Благодаря сотрудничеству, которое было налажено с государственными медучреждениями, с Департаментом здравоохранения, удалось быстро и гибко настроить работу так, чтобы пациенты с ВИЧ-инфекцией не страдали от самоизоляции и других возникших неудобств. Была организована служба доставки, в ближайший год мы планируем работать в этом формате.

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