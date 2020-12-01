Мясников объяснил, почему выявляется много ложных результатов тестов на COVID-19

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему при диагностике коронавируса так много ложных тестов. Причинами могут быть зараженное место, где берут анализ, неправильный забор биоматериала, поздний забор, когда организм уже слабо вырабатывает вирус.

— Когда мы говорим о количестве заболевших, это лукавство. 30 процентов из них бессимптомные, тесты у них положительные, но чувствуют они себя здоровыми. Самый точный тест — ПЦР, он определяет вирус. Одна из самых точных реакций, если бы мы жили в идеальном мире. Получить правильно материал очень сложно, — заявил врач.

Мясников заявил, что ложные тесты на коронавирус могут быть в 40 процентах случаев ПЦР.

— Мы обращаем внимание на клинические проявления болезни, даже если тест отрицательный. Хуже другое, есть масса ложноположительных тестов. Тест ловит обрывки вируса. Кто-то больной чихнул в комнате, а я сделал тест и результат положительный, а я не болен. Зараженная лаборатория, и сделать с этим ничего нельзя, ее не отмоешь, — объяснил медик.

Мясников предупредил, что экспресс-тесты на антиген может делать только медработник, потому что они официально признаются как альтернатива ПЦР, но мазок нужно делать правильно. ВОЗ рекомендует делать этот тест в первые четыре дня болезни, потом вирус будет идти на спад и результат будет плохо показываться.

Видео опубликовано на YouTube.

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