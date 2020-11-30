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Врач назвал четыре симптома, при которых надо срочно обращаться в скорую
Фото: vk.com/drmyasnikov

Врач назвал четыре симптома, при которых надо срочно обращаться в скорую

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре симптома, при которых пациенту с вирусной инфекцией нужно срочно обращаться в скорую. По его словам, это одышка, температура выше 38, которая держится несколько дней, вялость и обезвоживание.

— У нас эта тема стала очень острой. Идет резкое обострение ситуации, месяцы информационного натиска нас запугали. Сейчас во вторую волну боязнь коронавируса до людей дошла, — заявил Мясников.

Он отметил, что для госпитализации нужны определенные показания. Человек не должен самовольно принимать это решение или ехать в поликлинику на компьютерную томографию и сдачу анализов.

— Если нет симптомов, что вы рветесь на эти больничные койки? Не настаивайте на госпитализации, если вы не в группе риска. В каком случае вы должны обращаться к врачу? Если температура держится 38 и выше несколько дней. При этой температуре вирус перестает размножаться. Если у вас обезвоживание, сухая кожа и сухость во рту. Самый важный симптом при COVID-19 и пневмонии — одышка. При коронавирусе она начинается на седьмой–восьмой день. Если одышка появляется раньше — на третий–четвертый день — это серьезный симптом. Заторможенность тоже опасный симптом, — пояснил медик.

Врач напомнил, что если у ребенка при невысокой температуре есть вялость и сыпь, то необходимо обратиться в скорую. Это может быть симптомом менингита.

— Мы все болели гриппом, знаем, что надо вызвать врача, лежать дома, кутаться, пить и лечиться. Если нет тяжелой одышки, долгой температуры, нет заторможенности и обезвоживания, срочная госпитализация не нужна, — объяснил Мясников.

Видео опубликовано на YouTube.

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