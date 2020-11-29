Доктор Мясников предупредил о возникновении новых эпидемий с высокой смертностью

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что людям необходимо разработать меры защиты, к примеру, универсальную вакцину от гриппа. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, скоро может начаться серьезная эпидемия в виде гриппа.

— Нам грозит именно он, птичий или свиной. Рано или поздно гром грянет! — рассказал врач.

Он добавил, что коронавирус показал, что люди не готовы к распространению такой инфекции. Также прояснилась ситуация по поводу того, сколько времени и усилий ученых всего мира нужно на разработку вакцины.

— Если придет вирус со смертностью 35–40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей, — заключил специалист.

Он призвал направить силы ученых и средства на создание вакцины. Иначе, по его мнению, «потом куда дороже встанет».

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