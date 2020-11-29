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Доктор Мясников предупредил об опасности распространенной привычки
Доктор Мясников отметил, что барабанную перепонку очень легко проткнуть / Фото: youtube.com / О самом главном

Доктор Мясников предупредил об опасности распространенной привычки

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» в программе «О самом главном» призвал россиян не использовать предметы для чистки ушей.

— Не ковыряйте в ушах. Ничем, — сказал медик.

Он подчеркнул, что барабанную перепонку очень легко проткнуть, и добавил, что ушная сера выполняет защитную функцию. При этом неправильное удаление может ее только утрамбовать и спровоцировать образование серной пробки.

Мясников порекомендовал не пытаться самим удалять инородные тела, которые попали в уши, в частности насекомых.

Ранее доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты. Специалист отметил, что со временем человек начинает отдавать предпочтение простой пище.

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