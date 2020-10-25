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Доктор Мясников рассказал, как замедлить старение
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Доктор Мясников рассказал, как замедлить старение

Вероника Кузьминова

Здоровье

Отсрочить процессы старения помогут перемены в жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он уверен, что поддерживать бодрость своего организма нужно с помощью новых знаний, так как они провоцируют обновление нейронов мозга. Это в свою очередь тормозит процесс обветшания организма.

— Творите, пробуйте, изучайте что-то новое, — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он призвал не бояться перемен и предложил выучить новый язык или выполнить физическое упражнение.

Ранее доктор Мясников перечислил четыре сценария течения COVID-19 и назвал самых опасный из них.

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