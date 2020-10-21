Доктор Мясников перечислил четыре сценария течения COVID-19

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Люди могут переносить коронавирус в четырех разных формах: от бессимптомной до агрессивной. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В качестве возможных сценариев болезни он назвал бессимптомное течение и коронавирус с симптомами ОРЗ. Остальные две формы — это осложнения с пневмонией или агрессивный COVID-19 с тяжелым течением пневмонии. Последний исход считается самым опасным для людей, которые находятся в группе риска, заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Александр Мясников рассказал, как не нагружать иммунитет в период простуд. Врач посоветовал отказаться от курения и алкоголя.

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