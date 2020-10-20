Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мясников рассказал, как не нагружать иммунитет в период простуд
Фото: youtube.com / О самом главном

Мясников рассказал, как не нагружать иммунитет в период простуд

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как не нагружать иммунитет в период простуд, сообщает Nation News.

По мнению эксперта, в осенний период необходимо укреплять иммунитет, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ. Врач считает, что человек, ведущий здоровый образ жизни, менее подвержен простудным заболеваниям. Чтобы поддержать организм, Мясников советует отказаться от курения и алкоголя. Также он рекомендует правильно питаться, высыпаться, а также делать прививки. Видео опубликовано на YouTube.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к летальному исходу. Заболевание двумя инфекциями сразу протекает наиболее тяжело, сообщает ФАН.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области сделали прививки от гриппа почти два миллиона человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке

гриппиммунитетсовет эксперта
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Все мнения
О проекте