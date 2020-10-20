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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как не нагружать иммунитет в период простуд, сообщает Nation News.

По мнению эксперта, в осенний период необходимо укреплять иммунитет, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ. Врач считает, что человек, ведущий здоровый образ жизни, менее подвержен простудным заболеваниям. Чтобы поддержать организм, Мясников советует отказаться от курения и алкоголя. Также он рекомендует правильно питаться, высыпаться, а также делать прививки. Видео опубликовано на YouTube.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к летальному исходу. Заболевание двумя инфекциями сразу протекает наиболее тяжело, сообщает ФАН.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области сделали прививки от гриппа почти два миллиона человек.

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