Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты
Фото: youtube.com / О самом главном

Доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные и в то же время доступные продукты. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

Специалист отметил, что со временем человек начинает отдавать предпочтение простой пище.

Мясников отметил полезность селедки и семги, однако вторая должна быть выращена в диких условиях: норвежский лосось, которого сейчас продают в магазинах, — «морская свинья», его выращивают специально. Картошка, как отметил врач, также полезна, но ее надо употреблять вместе с кожурой — там содержится много витаминов.

Также к полезным и доступным продуктам Мясников отнес кукурузную кашу, фрукты и овощи в цельном виде. Эксперт отметил, что ученые еще не пришли к единому выводу насчет молочных продуктов. Что касается макарон, то Мясников рекомендовал покупать приготовленные из цельнозерновой муки — они содержат много витаминов и микроэлементов.

Ранее Александр Мясников перечислил болезни, которые обостряются в зимний период. По его словам, это артрит, псориаз, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Читайте также: Доктор Мясников перечислил главные ошибки при лечении коронавируса

питаниеполезный продуктАлександр Мясников
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте