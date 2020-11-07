Доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные и в то же время доступные продукты. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия-1».

Специалист отметил, что со временем человек начинает отдавать предпочтение простой пище.

Мясников отметил полезность селедки и семги, однако вторая должна быть выращена в диких условиях: норвежский лосось, которого сейчас продают в магазинах, — «морская свинья», его выращивают специально. Картошка, как отметил врач, также полезна, но ее надо употреблять вместе с кожурой — там содержится много витаминов.

Также к полезным и доступным продуктам Мясников отнес кукурузную кашу, фрукты и овощи в цельном виде. Эксперт отметил, что ученые еще не пришли к единому выводу насчет молочных продуктов. Что касается макарон, то Мясников рекомендовал покупать приготовленные из цельнозерновой муки — они содержат много витаминов и микроэлементов.

Ранее Александр Мясников перечислил болезни, которые обостряются в зимний период. По его словам, это артрит, псориаз, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

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